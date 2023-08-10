Для чого у пральній машинці три отвори у відсіку для порошку

Відсік для прального порошку у пральній машинці зазвичай містить три виділення. Один, крайній ліворуч, використовується для прального порошку, другий – середній – для ополіскувача. А для чого ж третій відділ, що розташований праворуч?

Кожен з цих трьох відділів позначений певним символом, що пояснює його використання.

Отже, на відділі ліворуч міститься позначка II - вона означає "основне прання", відсік, куди заливають ополіскувач, позначений знаком "квітка", або ІІІ. А от крайній праворуч відсік позначається І, він означає "попереднє прання".

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Єдині два відділення, якими користується більшість людей, — це "основне прання" та "ополіскувач".

Що стосується третього відділення, його використовують, коли вмикають режим для попереднього прання.

Відділення для попереднього прання в пральній машині призначене для прального порошку або інших засобів, які можуть допомогти попередньо обробити сильно забруднений одяг перед тим, як він піде на основний цикл прання.

Відділення для пом’якшення тканини в пральній машині призначене лише для ополіскувача. Ви можете налити його у це відділення одразу перед пранням і машинка сама забере кондиціонер, коли перейде на режим полоскання білизни.

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