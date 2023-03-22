Для знезараження землі та добриво: як досвідчені городники використовують марганцівку

Як обробляти та удобрювати рослини на городі за допомогою марганцівки

Марганцівка – це перманганат калію, що має синьо фіолетовий відтінок при розчиненні у воді. Ця речовина отримується після окислення марганцевої руди. На дачній ділянці цей недорогий засіб застосовують для знезараження ґрунту, насіння, садових інструментів та як добрива для рослин.

Марганцівка знищує бактерії, що викликають захворювання та підживлює рослини. Марганцівку в городі та саду можна використовувати протягом усього вегетаційного періоду. Марганцівка для рослин і звичайна медична нічим не відрізняються. Але варто зазначити, що в ній не повинно бути ніяких домішок.

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Ось як дачники застосовують цей розчин:

Для підгодівлі – щоб підвищити супротив хворобам у рослин і дерев, потрібно 3 грами марганцівки розчинити в 10 л води. Цей розчин також підійде для поливу в середині літа капусти, буряка, моркви, картоплі та гороху;

– щоб підвищити супротив хворобам у рослин і дерев, потрібно 3 грами марганцівки розчинити в 10 л води. Цей розчин також підійде для поливу в середині літа капусти, буряка, моркви, картоплі та гороху; Від хвороб – щоб приготувати засіб від попелиці, борошнистої роси, грибка рослин, розведіть пів чайної ложки марганцівки в 10 л води. Отриманою сумішшю обприскайте рослини. Цей розчин також можна застосувати від сірої гнилі у полуниці. Першу обробку слід провести до початку цвітіння, а наступну – відразу після. Обробити полуницю потрібно ретельно. Також цю суміш застосовують при появі фітофтори на помідорах. В цьому випадку розчин марганцівки потрібно застосовувати одразу, як тільки хвороба почала проявлятися, інакше ефект буде слабким;

– щоб приготувати засіб від попелиці, борошнистої роси, грибка рослин, розведіть пів чайної ложки марганцівки в 10 л води. Отриманою сумішшю обприскайте рослини. Цей розчин також можна застосувати від сірої гнилі у полуниці. Першу обробку слід провести до початку цвітіння, а наступну – відразу після. Обробити полуницю потрібно ретельно. Також цю суміш застосовують при появі фітофтори на помідорах. В цьому випадку розчин марганцівки потрібно застосовувати одразу, як тільки хвороба почала проявлятися, інакше ефект буде слабким; Для знезараження – для різного насіння, цибулі, та картоплі слід в 10 л води розвести 10 грамів порошку. У цю суміш покласти насіння на 20 хвилин після чого просушити та висаджувати. Цибулю і часник радять залишати в цій рідині на годину.

При появі грибкових захворювань у ґрунті слід приготувати такий розчин: воду нагріти до температури 70 С, додати в неї трохи марганцівки до отримання яскраво-рожевого розчину і полити ті місця на землі, де є грибок. Це слід робити або ранньою весною, або вже після збору врожаю.

Цей розчин можна використовувати і при посадці. Літр гарячої рідини влити в кожну посадкову лунку, почекати, поки лунки охолонуть і розпочинати висаджування. Це знищить бактерії, які призводять до хвороб рослин.

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