До 16 градусів тепла та переважно без опадів: прогноз погоди в Україні на вихідні

Передостанні березневі вихідні обіцяють українцям комфортну температуру, хоча місцями можливі опади. У суботу, 22 березня, температура повітря в більшості областей підніметься до +10…+16 градусів. Трохи прохолодніше буде на сході країни та в прибережних регіонах — від +9 до +12 градусів. Дощі ймовірні на Сумщині, а також у Карпатах і прилеглих районах. В інших регіонах збережеться суха погода.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, субота та неділя, 22-23 березня, пройдуть загалом у теплій весняній атмосфері. У неділю, 23 березня, температурний фон залишатиметься приємним, однак на заході й півночі країни дещо похолоднішає. Атмосферні фронти принесуть дощі в західні, північні області та на Вінниччину. У центральних, східних та південних регіонах опадів переважно не прогнозують.

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У Києві в суботу, 22 березня, день обіцяє бути сухим і теплим, з максимальною температурою до +14 градусів. У неділю, 23 березня, у столиці очікується зниження температури до +10…+12 градусів, можливий дощ.

За прогнозом Діденко, попри невеликі дощі в окремих областях, вихідні збережуть сприятливі умови для прогулянок і відпочинку на природі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прогнозують метеорологи для зим в Україні до 2075 року.

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