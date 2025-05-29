До 800 тисяч гривень підтримки: хто з людей з інвалідністю в Україні може отримати допомогу

У 2025 році держава продовжує надавати фінансову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок російської збройної агресії. Виплати здійснюються за шкоду, завдану життю та здоров’ю, а їхній розмір варіюється від 200 тисяч до 800 тисяч гривень – залежно від встановленої групи інвалідності.

Таку інформацію оприлюднило управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. У 2025 році українці, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, можуть претендувати на одноразову грошову допомогу.

Це право закріплено в законі №2980-IX – "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України", ухваленому 20 березня 2023 року.

Згідно з документом, отримати компенсацію можуть співробітники критичної інфраструктури, держслужбовці та посадовці органів місцевого самоврядування, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність через війну.

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Розміри допомоги у 2025 році залежать від групи інвалідності:

І група – 800 000 гривень;

ІІ група – 500 000 гривень;

ІІІ група – 200 000 гривень.

У разі загибелі або смерті зазначених категорій працівників, їхні родичі мають право на компенсацію у розмірі 1 мільйона гривень.

Як подати заяву на отримання грошової допомоги

Особи, які мають право на компенсацію за шкоду здоров’ю або життю, завдану внаслідок військової агресії РФ, повинні подати заяву протягом трьох років з моменту виникнення права на виплату.

Подати документи можна двома способами:

особисто або через уповноваженого представника – у територіальному відділенні Пенсійного фонду України;

дистанційно – через вебпортал електронних послуг ПФУ, надіславши скан-копії необхідних документів та підписавши заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

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Для оформлення виплати потрібно надати:

заяву на отримання допомоги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

акт розслідування або спеціального розслідування;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (для родичів загиблого);

довідку про навчання — для осіб до 23 років;

медичну довідку, що підтверджує інвалідність;

судове рішення про недієздатність або документи про призначення опікуна (якщо потрібно);

свідоцтво про смерть (у випадку загибелі);

висновок судово-медичної експертизи з причиною смерті;

копію судового рішення або нотаріально завірений документ, який підтверджує факт утримання загиблого заявником.

Раніше ми розповідали, яку допомогу отримуватимуть ВПО у червні 2025 року.

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