Додайте кавову гущу, щоб гортензії цвіли приголомшливим кольором: поради садівників

Гортензії швидко ростуть, якщо вони отримують належний догляд і увагу від садівників. Хоча неможливо змусити гортензії миттєво заповнити ділянку, садівники можуть допомогти їм у цьому.

Один із способів, як це можна зробити, – удобрювати ці рослини. Додавання добрив до гортензій може допомогти їм швидше рости, повідомляє Express.co.uk.

Кавова гуща є одним із способів створити ґрунт, який дає трохи більш незвичайні кольорові квіти. При додаванні в ґрунт, кавова гуща створить більш кислий рН, який допоможе квітам виробляти блакитні квіти замість рожевих або білих.

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Але майте на увазі, що тим, хто використовує каву для зміни кислотності ґрунту, це потрібно робити регулярно. Будь-яке цвітіння гортензії буде реагувати на підвищену кислотність ґрунту, але садівники повинні переконатися, що вони використовують його регулярно та що ґрунт все ще є родючим і вологим.

Щоб використовувати кавову гущу для гортензій, почніть з додавання її в ґрунт восени. Посипте ними навколо гортензій і втирайте їх у землю. Повторно обробіть землю так само, як і будь-які добрива, лише два-три рази на рік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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