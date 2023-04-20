Додайте у ґрунт кавову гущу, щоб отримати небувалий врожай помідорів: секрети дачників

Серед українських дачників однією з найпоширеніших культур є помідори. Ці овочі можуть давати щедрий врожай, але для цього потрібно знати та виконувати деякі дії.

Зокрема, потрібно підживлювати ґрунт, в якому будуть вирощуватися томати. Одним з варіантів такої підживки є кавова гуща, повідомляє Express.

Чимало рослин завдяки кавовій гущі дають кращий врожай та ростуть швидше. Така підживка особливо підходить культурам, яким потрібні кислі умови.

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Для того, щоб отримати гарний врожай потрібно внести кавову гущу у ґрунт перед посадкою помідорів. Добриво забезпечить рослину корисними речовинами, зокрема, азотом, фосфором та калієм. Це сприятиме кращому росту томатів.

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