'Дісталися' до газових платіжок: українцям розповіли, як не попастися на нову схему шахраїв

Шахраї почали розсилати українцям підроблені листи від імені компанії "Газорозподільні мережі України", вимагаючи підписання договорів або сплати рахунків. Насправді ця інформація не відповідає дійсності та має на меті викрадення особистих даних громадян.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД). Шахраї розсилають підроблені листи, зміст яких зазвичай виглядає наступним чином:

вимога підписати договір або підтвердити документи;

наполегливий заклик оплатити рахунки за розподіл природного газу;

посилання для переходу, яке містить фішингові загрози.

''Дісталися'' до газових платіжок: українцям розповіли, як не попастися на нову схему шахраїв. Джерело: ЦПД ''Дісталися'' до газових платіжок: українцям розповіли, як не попастися на нову схему шахраїв. Джерело: ЦПД

Шахраї використовують ці повідомлення для заволодіння вашими особистими даними. Представники компанії "Газмережі" застерігають: переходити за подібними посиланнями вкрай небезпечно. "Газорозподільні мережі України" нагадують споживачам про важливість дотримання правил безпеки та рекомендують уважно перевіряти адресу електронної пошти відправника:

офіційна електронна адреса компанії закінчується на @grmu.com.ua;

будь-які інші варіанти, зокрема адреси з доменами, що можуть виглядати або звучати схоже, є підробними.

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Якщо вам надійшов подібний підозрілий лист:

одразу перевірте адресу електронної пошти відправника;

не переходьте за вказаними у листі посиланнями;

при найменших сумнівах зв’яжіться з компанією "Газмережі" через офіційні канали зв’язку.

Як уберегтись

не відкривайте листи, якщо вони викликають підозру;

не надавайте особисті дані, навіть якщо запит надходить нібито від відомої компанії;

завжди звіряйте офіційні контакти компанії перед тим, як реагувати на електронні листи.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства:

змініть паролі до всіх своїх акаунтів;

заблокуйте фінансові рахунки та зв’яжіться з банком, щоб запобігти несанкціонованим операціям;

негайно зверніться до правоохоронних органів та повідомте про випадок шахрайства.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шахрайство через фішингові сайти та як від нього уберегтися.

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