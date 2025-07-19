Чи повинні пенсіонери відпрацьовувати два тижні, якщо звільняються: подробиці

Більшість людей знають, що працівник зазвичай зобов'язаний відпрацювати два тижні після звільнення. Але чи має це відношення до пенсіонерів?

Відповідь на це питання оприлюднили на порталі "Юристи.ua". Про це інформує "24 Канал".

Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, за умови письмового попередження роботодавця за два тижні. Однак, якщо працівник йде на пенсію, роботодавець зобов'язаний припинити трудовий договір у той же термін, який вказав працівник, без необхідності відпрацьовувати два тижні.

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Згідно з Кодексом законів про працю України, роботодавець зобов'язаний звільнити працівника в бажаний ним термін, якщо той не може продовжувати виконувати свої обов'язки з певних причин. Однак для цього повинна бути наявність поважної причини, до яких належать:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

вступ до закладу освіти;

неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;

вагітність;

догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;

прийняття на роботу за конкурсом.

Роботодавець має право вимагати підтвердження зазначених причин, наприклад, медичну довідку чи інший відповідний документ.

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