Чи повинні школяри проходити медогляд перед навчальним роком

Згідно зі статтею 21 Закону України "Про повну загальну середню освіту", заклади охорони здоров’я спільно з освітніми органами щорічно проводять безкоштовні медичні огляди для школярів.

РБК-Україна, посилаючись на ексклюзивні коментарі Міністерства освіти і науки України (МОН), повідомляє, кому з учнів обов’язково потрібно пройти медогляд перед початком навчального року.

Обов’язкові медичні огляди

Відповідно до Порядку проведення медичних оглядів, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України, всі учні повинні проходити обов’язкові медичні профілактичні огляди. Цей порядок визначає механізм та перелік необхідних обстежень, які проводить лікар первинної медичної допомоги (ПМД).

Під час огляду лікар збирає анамнез, проводить повне фізикальне обстеження, перевіряє гостроту зору та слуху, вимірює зріст та масу тіла, досліджує поставу та проводить інші необхідні обстеження. У разі потреби лікар первинки видає направлення на обстеження у лікарів-спеціалістів, а також на проведення клінічних, лабораторних та інших досліджень.

"Обстеження лікарем ПМД включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітлива мова), постави та плантографії", – зазначають у МОН.

Після завершення медичного огляду лікар первинки формує узагальнений висновок про стан здоров’я дитини. Цей висновок містить рекомендації щодо фізичної активності, рівня фізичного навантаження, додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень та режиму харчування.

Довідка за формою № 086/о

За результатами огляду видається витяг з медичної картки амбулаторного хворого за формою № 086/о. Цей документ чинний протягом року з дати проходження огляду. Сімейний лікар заповнює дані про дитину, включаючи стан здоров’я та рекомендації щодо фізичних навантажень. Документ може отримати один із батьків дитини.

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