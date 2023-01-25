Чи повинні військовозобов’язані чоловіки без довідки ВПО ставати на військовий облік

Чи треба чоловікам переселенцям без статусу ВПО ставати на військовий облік

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на службу можуть призвати українців віком 18-60 років. Через повномасштабну військову агресію рф, багато людей виїхали з тимчасово окупованих територій або тих, де ведуться активні бойові дії, адже були вимушені переселятися в більш безпечні регіони.

Зміна місця проживання не звільняє громадян від обов’язків перед державою, тому такі люди мали отримати статус внутрішньо переміщених осіб. Адвокат, юрист та волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Семен Яценко відповів, чи потрібно військовозобов’язаному, який виїхав на більш безпечну територію, але не отримав статус ВПО, ставати на військовий облік.

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За його словами, військовий обов’язок передбачає дотримання правил військового обліку, відповідно до положень Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" від 25.03.1992. Військовий облік громадян України врегульовує глава VI цього Закону.

"Відповідно до статті 33, військовий облік громадян України поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Як видно, питання обліку пов’язується виключно до громадянства, і одного із трьох статусів – призовники, військовозобов’язані, резервісти", – каже юрист.

Довідка про взяття на облік українця зі статусом ВПО свідчить, що особа визнана державою як така, що її змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

"Якщо особа не попросила державу визнати її внутрішньо-переміщеною особою, і не одержала довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи, то вона має інший статус – туриста, наприклад", – додав Семен Яценко.

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Відповідно до положень Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003, місце проживання – житло з присвоєною у встановленому законом порядку адресою, в якому проживає особа, а також апартаменти (окрім готелів), кімнати та інші придатні для проживання об’єкти нерухомого майна, заклад для бездомних осіб, інший надавач соціальних послуг з проживанням, стаціонарна соціально-медична установа та інші заклади соціальної підтримки та догляду, в яких ця особа отримує соціальні послуги.

"Тобто, якщо фізична особа, яка фактично відмовилася від оформлення статусу внутрішньо-переміщеної особи, але змінила місце проживання, то вона повинна все одно зареєструвати (задекларувати) його. Інакше це може підпадати під статтю 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення – "проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання", – пояснив експерт.

Також він зазначив, що під час дії воєнного стану, вільний вибір місця проживання обмежено статею 13 Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 року.

Тобто, особа має юридичний обов’язок стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від наявності довідки ВПО, інакше вона вчиняє правопорушення, за яке може понести відповідальність.

Раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач розповів, чи можуть в Україні мобілізувати військовозобов'язаного не в тій області, де він зареєстрований.

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