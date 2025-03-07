'Будинок мрії' за Трампа: американцям покажуть свободу замість обмежень Байдена

Споживча група Alliance for Consumers представила цифрову ілюстрацію "Будинок Мрії Трампа", яка демонструє, як зміняться американські будинки після скасування правил на побутову техніку. Новий указ Трампа "Розблокування американської енергії" скасував обмеження на газові плити, пральні машини, лампочки та інші прилади, які раніше ввели при адміністрації Байдена.

Представники групи стверджують, що скасування регулювання дає споживачам свободу вибору та знижує витрати на домашню техніку. Республіканці в Конгресі вже готують законодавчі заходи для підтримки цієї ініціативи, спрямованої на відміну стандартів для побутової техніки та зеленої енергетики, пише Fox Business.

"Адміністрація Трампа надає споживачам свободу вибору продуктів, які найкраще підходять їхнім сім'ям", - заявив виконавчий директор Alliance for Consumers OH Skinner в інтерв'ю.

Повідомляється, що в "будинку Трампа" є сушарка для одягу, яка "сушить ваш одяг", водонагрівач, який "нагріває воду", та вантажівку на бензині на під'їзній доріжці. Крім того, тут є їжа з McDonald's, яку "подають на Air Force One.

Новий "Будинок Мрії" показує, як, на думку організації, кліматична політика за Байдена могла б збільшити витрати на побутову техніку. Skinner зазначив, що адміністрація Байдена нав'язувала споживачам життя за вказівками відірваних від реальності чиновників та активістів, а тепер адміністрація Трампа хоче повернути свободу вибору – дозволити людям обирати те, що їм справді потрібно.

Зазначається, що представники партії республіканців у Конгресі вже займаються розробкою законів, які допоможуть скасувати стандарти для побутової техніки та зеленої енергетики, запроваджених при Байдені. Крім того, представники демократів підтримали резолюцію, яка блокує правило, що забороняє використання неконденсуючих водонагрівачів на природному газі.