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Домашній засіб для миття посуду: як його приготувати

Діана Бондаренко

Домашній засіб для миття посуду: як його приготувати

У сучасному світі все більше господинь віддають перевагу екологічно чистим засобам. Один із найпоширеніших хімічних засобів – гель для миття посуду. 

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що деякі господині віддають перевагу приготуванню власного засобу для миття посуду, який не тільки ефективний, але й безпечний.

Для приготування домашнього засобу для миття посуду вам знадобляться наступні інгредієнти: 

  • 100 г гірчичного порошку,
  • 200 г соди,
  • 100 г господарського мила,
  • 10 г гліцерину,
  • 1 л води.

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Приготування:

  • Подрібніть господарське мило за допомогою терки.
  • Поставте каструлю з водою на плиту і додайте роздрібнене мило. Нагрівайте на середньому вогні, ретельно помішуючи, але не доводьте до кипіння.
  • Коли мило розчиниться, додайте гірчичний порошок, соду і гліцерин. Помішуйте масу до отримання однорідного розчину.
  • Якщо ви хочете, щоб ваш засіб мав приємний аромат, додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії, але робіть це тільки після того, як засіб остигне.
  • Розлийте отриманий засіб для миття посуду в пляшки або інші контейнери.

Цей саморобний засіб для миття посуду не тільки бюджетний, але й ефективний та безпечний для вас та навколишнього середовища. 

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