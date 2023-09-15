Домашній засіб для миття посуду: як його приготувати
У сучасному світі все більше господинь віддають перевагу екологічно чистим засобам. Один із найпоширеніших хімічних засобів – гель для миття посуду.
Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що деякі господині віддають перевагу приготуванню власного засобу для миття посуду, який не тільки ефективний, але й безпечний.
Для приготування домашнього засобу для миття посуду вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 100 г гірчичного порошку,
- 200 г соди,
- 100 г господарського мила,
- 10 г гліцерину,
- 1 л води.
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Приготування:
- Подрібніть господарське мило за допомогою терки.
- Поставте каструлю з водою на плиту і додайте роздрібнене мило. Нагрівайте на середньому вогні, ретельно помішуючи, але не доводьте до кипіння.
- Коли мило розчиниться, додайте гірчичний порошок, соду і гліцерин. Помішуйте масу до отримання однорідного розчину.
- Якщо ви хочете, щоб ваш засіб мав приємний аромат, додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії, але робіть це тільки після того, як засіб остигне.
- Розлийте отриманий засіб для миття посуду в пляшки або інші контейнери.
Цей саморобний засіб для миття посуду не тільки бюджетний, але й ефективний та безпечний для вас та навколишнього середовища.
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