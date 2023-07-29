Домашнє тренування: фітнес-тренерка розповіла, яке спортивне спорядження варто придбати

Домашні тренування з надійним спортивним спорядженням стають ефективнішими та цікавішими. Обираючи спортивне спорядження для домашніх тренувань, не забувайте враховувати свої потреби та фізичні можливості.

Про інвентар для домашніх тренувань розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська в Instagram. Інвентар потрібно обирати відповідно до рівня вашої підготовки.

"Друзі, сьогодні хочу вам більше розповісти про спортивне спорядження, яке знадобиться під час тренування вдома чи на вулиці. Маючи вдома ці предмети, ваші заняття спортом стануть ще ефективнішими та цікавішими", – сказала Марина Боржемська.

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Спорядження для домашніх тренувань:

Фітнес-резинки різної складності. З ними ваші тренування стануть різноманітними, а м'язи рук, ніг та спини працюватимуть ефективніше.

Обважнювачі для рук та ніг. Цей інвентар створює додаткове навантаження під час тренувань і допомагає досягти більших результатів у махах ногами та руками.

Гантелі для фітнесу. Завдяки гантелям ви зможете працювати над м'язами рук, плечей, спини, грудей, ніг та сідниць.

Скакалка. Ідеальний інвентар для спалювання калорій, покращення координації та прискорення метаболізму. Також підходить для тренувань на вулиці.

М'яч для фітнесу. Додає гнучкості тілу, покращує рівновагу і стабільність. Це також чудовий тренажер для реабілітаційних вправ.

Гімнастичний ролик для пресу. З ним ви зможете працювати над рельєфним животом та поліпшити тонус тіла.

Масажний ролик. Його допомога після тренувань заспокоїть м'язи та покращить мобільність тіла.

Килимок для йоги. Він надасть безпеки та комфорту під час тренувань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безпечно тренуватись в спеку. Фітнес-тренерка Маринка Боржемська переконана, що тренування потрібні не лише для стрункої фігури, але й для нормалізації психоемоційного стану.

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