Додаткові 700 гривень до субсидії: хто з українців отримає кошти на комуналку

Громадяни України можуть скористатися субсидією та додатковою фінансовою допомогою для покриття витрат на комунальні послуги. Дізнайтеся, хто може отримати таку подвійну підтримку від уряду.

У Дніпрі вразливі сім'ї можуть отримати додаткову фінансову допомогу для покриття витрат на комунальні послуги. Це щомісячна виплата, яка надається окремо від державної субсидії. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на департамент соціальної політики.

Допомогу можуть отримати сім'ї, де є діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I групи (включаючи порушення зору, проблеми з опорно-руховим апаратом, психічні захворювання або інвалідність з дитинства), а також особи з інвалідністю II групи з дитинства.

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Отже, розмір допомоги змінюється залежно від пори року:

в період, коли опалення не використовують, виплачується по 500 гривень на місяць;

в опалювальний сезон – 700 гривень щомісяця на кожну особу з інвалідністю в родині.

Це реальний спосіб знизити фінансове навантаження на родини, які і так переживають складні часи. Отримати додаткову допомогу можна без втрати субсидії, оскільки ці програми діють паралельно.

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