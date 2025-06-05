Дострокова пенсія: якій категорії українців можна на неї розраховувати та як оформити виплати

Люди передпенсійного віку, які залишилися без роботи, мають право достроково оформити пенсію. Основна умова – на момент звільнення до пенсійного віку має залишатися не більше 1,5 року, а також потрібно мати необхідний страховий стаж для призначення пенсії в мінімальному розмірі.

Йдеться про працівників, яких звільнили не з їхньої ініціативи, а у зв’язку з ліквідацією підприємства, його реорганізацією, банкрутством, зміною профілю діяльності або скороченням чисельності/штату. Закон "Про зайнятість населення" гарантує таким особам право на достроковий вихід на пенсію. Про це пише nv.ua.

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Щоб скористатися цією можливістю, звільнена особа повинна зареєструватися як безробітна упродовж 30 днів з моменту втрати роботи. Окрім того, протягом семи днів з моменту реєстрації їй не має бути запропонована підходяща вакансія.

Дострокове призначення пенсії можливе тільки за умови, що особа має необхідний страховий стаж, визначений Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Перевірка віку та стажу здійснюється через обмін інформацією між Пенсійним фондом та Фондом соцстраху.

Щоб запустити процедуру, потрібно подати до Служби зайнятості відповідну заяву про направлення клопотання до Пенсійного фонду та про припинення реєстрації як безробітного.

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