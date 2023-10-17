Дістаньте їх з холодильника: Де зберігати цибулю та часник, щоб не запліснявіли

Зберігати цибулю та часник у холодильнику може здатися очевидним, але насправді це призводить до того, що ці овочі швидко псуються. Водночас за правильних умов вони зберігаються дуже довго.

Хоча як цибулю, так і часник ніколи не можна зберігати в холодильнику, ефект від цього різний для обох овочів. Цибуля поглинає вологу в холодильнику, що спричиняє її гниття, тоді як зберігання часнику в холодильнику призведе до проростання, повідомляє Express.co.uk.

Цибулю завжди слід зберігати в прохолодному, сухому добре провітрюваному місці. Сонячне світло спричинить її проростання.

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Часник також потрібно зберігати в тих самих умовах. Часник може зберігатися до трьох-п’яти місяців, якщо зберігати його в сухих і темних умовах.

В ідеалі цибулю і часник слід зберігати в шафі, коморі або добре провітрюваному ящику. Не варто зберігати їх поряд з картоплею, оскільки картопля має високий вміст вологи, через що цибуля швидко псується.

Цибуля також виробляє високий рівень етилену, гормону росту, який може призвести до того, що деякі овочі гниють набагато швидше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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