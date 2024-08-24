Варті вашої уваги: три фільми з високим рейтингом

"Шукаєте спосіб відірватися від буденності та зануритися в захопливу історію? Ми підготували для вас добірку фільмів, які не залишать вас байдужими. Від зворушливих драм до захопливих кримінальних історій – у нашому списку кожен знайде щось для себе. Про це пише 24 tv.ua.

Прислуга

Цей фільм перенесе вас у бурхливі 60-ті, де расова нерівність була гострою проблемою. Історія дружби між молодою білою жінкою та чорношкірою служницею не залишить вас байдужими.

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У гонитві за щастям

Це зворушлива історія про батьківську любов та силу людського духу. Кріс Гарднер, зіткнувшись з безліччю труднощів, ніколи не втрачає віри в себе.

Джентльмени

Це суміш екшену, гумору та кримінальної інтриги. Якщо ви любите динамічні історії з несподіваними поворотами, цей фільм точно для вас.

Нагадаємо, ми вже пропонували 3 детективних серіали на реальних подіях.

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