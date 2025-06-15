Чи доступна українська пенсія для громадян, які проживають за межами України

Внаслідок повномасштабного вторгнення значна частина українців змушена була виїхати за межі країни. Серед них опинилася й велика кількість пенсіонерів.

Проте вони мають можливість продовжувати отримувати свою українську пенсію. Про це пише "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України.

"Українці, які виїхали за кордон та, перебуваючи там, досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України", – зазначили у відомстві.

Пенсіонери, які виїхали за межі України, мають можливість отримувати пенсію одним із наступних способів:

на банківську картку українського банку;

через міжнародні перекази, організовані "Укрпоштою".

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Щоб мати змогу отримувати пенсію з України, потрібно авторизуватися на порталі, перейти до розділу "Про пенсійне забезпечення" та обрати пункт "Заява про призначення пенсії". Після цього до онлайн-заявки слід додати кольорові скановані копії документів у форматах PDF або JPG, а також:

паспорт громадянина України;

довідка з ідентифікаційним кодом;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудовий стаж;

документи про пільговий характер роботи (у разі оформлення пільгової пенсії);

довідка про заробітну плату за будь-які 5 років до 30.06.2000 року (за бажанням);

документ, що підтверджує особливий статус особи (за наявності);

свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища).

Заяву розглядають упродовж 10 днів, а стан її опрацювання можна перевірити в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з пенсіонерів слід обов'язково подати спеціальну заяву, щоб не залишитися без виплат.

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