Доступне житло: в Україні впроваджують нову модель оренди з низькими цінами

Україна готується до запровадження інноваційної моделі житлової оренди, відому як соціальна оренда. Ця ініціатива передбачає створення доступного житла у спільнотах, що буде власністю місцевих органів. Вартість проживання обіцяє бути значно доступнішою порівняно з ринковими цінами. Окрім того, для деяких мешканців передбачена опція купівлі житла.

Згідно з повідомленням OBOZ.UA, наразі триває розробка нового кодексу житлових правил. Олена Шуляк, яка є ініціаторкою цих реформ та очолює Комітет Верховної Ради України у сферах держуправління, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, ділиться деталями нововведень.

Згідно з останніми законодавчими ініціативами, новий проект закону "Про основні принципи житлової стратегії" має на меті впровадження комплексу заходів, які забезпечать кожній людині в Україні можливість здійснити своє конституційне право на житло. Це стане можливим завдяки використанню різноманітних інструментів, - ділиться деталями Шуляк.

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Верховна Рада розглядає введення нової форми найму житла - соціального орендування. Цей крок має потенціал кардинально змінити умови на ринку житла. Наприклад, у таких країнах як Польща, Угорщина, Німеччина та інших державах Євросоюзу, людям з низьким доходом пропонують соціальне житло. У Фінляндії соціальне житло становить половину всього орендованого житла, а в Данії - 20%. У той час як в Україні цей відсоток значно нижчий і складає лише 1,5%.

Введення в Україні нового типу соціального житла може стати переломним моментом для ринку оренди житла. Завдяки доступнішим цінам на оренду таких помешкань, які будуть значно нижчими за ринкові, приватні орендодавці можуть відчути необхідність переглянути свої тарифи, які часто були завищені. Крім того, соціальне житло буде надаватися через офіційні канали, що забезпечить захист прав орендарів, - зазначає Шуляк.

На сьогоднішній день, Україна має одну з найнижчих доступностей житла в Європі. Для порівняння, в Німеччині середня зарплата дозволяє орендувати приблизно 4,66 квартир, тоді як в Україні - лише 1,64 квартири.

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Щоб не чекати на прийняття загального законопроєкту про житлову політику, Міністерство відновлення спільно з комітетом розробляє закон "Про соціальне житло". У ньому будуть викладені всі аспекти створення фонду соціального житла, включно з джерелами фінансування та управлінням фондом, - повідомляє голова комітету.

Соціальний житловий фонд буде складатися з:

Багатоповерхових будинків, які вже належать громадам і потребують ремонту;

Новобудов, що будуть зведені за кошти міжнародних донорів;

Будинків, які будуть збудовані в майбутньому за рахунок коштів, отриманих від соціальної оренди.

Для створення цього фонду буде проведено інвентаризацію існуючих об’єктів у власності громад. Міжнародні партнери, зокрема Європейський інвестиційний банк, готові виділити 200 мільйонів євро на ці цілі. Важливо, що кошти, отримані від соціальної оренди, будуть спрямовані до фонду, з якого фінансуватиметься будівництво нового житла, - додає Шуляк.

Раніше ми розповідали, які важливі зміни чекають на українців в питанні оренди житла.

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