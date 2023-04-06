Древні люди їли гігантських слимаків 170 000 років тому – вчені

Науковці виявили найдавніші докази того, що доісторичні люди готували та їли гігантських слимаків. Команда дослідників з Університету Вітватерсранда в Йоганнесбурзі, Південна Африка, знайшла фрагменти мушлі наземних равликів із сімейства Achatinidae.

Ці істоти можуть виростати до 16 сантиметрів (6,3 дюйма) у довжину. Знахідку зробили у прикордонній печері, розташованій на скелі поблизу Південної Африки, пише IFLScience.

Зазначається, що це місце неодноразово розкопували з 1930-х років, але саме під час робіт, які проводилися між 2015 і 2019 роками, були знайдені фрагменти панцирів гігантських наземних равликів.

Уламки мушлі, знайдені у відносній кількості, з’явилися в кількох шарах осаду, віком від 70 000 до 170 000 років тому. Вони також доступні в різних кольорах, "від блискучого бежевого до коричневого і матового сірого".

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За даними команди, безхребетні тварини, такі як равлики, складають понад 95 відсотків біорізноманіття Землі, але їх часто ігнорують під час археологічних досліджень. Це пояснюється тим, що вони вважаються маловажливими для нашого розуміння історії людської поведінки.

Інші дослідження показали, що споживання равликів з’являється в місцях розкопок, датованих приблизно 30 000 років тому в Європі та приблизно 40 000 років тому в Африці.

Щоб перевірити свою гіпотезу про те, що равлики були на місці через споживання людиною, команда взяла мушлі сучасних наземних равликів і розбила їх на фрагменти. Фрагменти були різного розміру та кольору та експериментально нагрівалися протягом періодів часу від 5 хвилин до 36 годин.

Оболонки також показали значні ознаки мікротріщин, які викликані нагріванням. Такі ж візерунки були присутні на доісторичних мушлях, знайдених на місці в Південній Африці.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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