Давню гробницю з рештками трьох людей знайшли археологи в Китаї (фото)

У Китаї археологи знайшли гробницю з цегляними камерами часів династії Цзінь. Вона знаходилася у провінції Шаньсі.

Як повідомляє HeritageDaily, розкопки проходили неподалік села Дунфеншань у повіті Юаньцюй. Вони були ініційовані Інститутом археології провінції Шаньсі та передували будівельним роботам з прокладання нового трубопроводу.

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Цю гробницю фахівці датували періодом династії Цзінь, офіційно відомої як Великий Цзінь. Час існування династії – з 1115 до 1234 року нашої ери. Вона була створена на місці сучасних Цзиліня та Хейлунцзяна вождем одного з племен. Династія Цзінь правила, поки останній імператор Айзонг не покінчив життя самогубством – він повісився, щоб не потрапити в полон до монголів.

Під час розкопок археологи знайшли квадратну усипальницю з камерою, побудованою з різьбленої цегли, що імітує дерево. До камери від запечатаного прорізу дверей через коридор веде ступінчастий прохід. Розмір приміщення – 2 на 2 метри, висота 3,4 метра. Споруда має восьмикутний дах із 13 складеними похилими шарами цегли.

Повідомляється, що на північній стіні камери нанесено зображення сторожки, по обидва боки від неї – фігури чоловіка та жінки, які сидять за столами на різьблених стільцях. Чоловік зображений з борідкою та у сукні з поясом на талії, жінка – у двобортній сукні.

В усипальниці були знайдені рештки дитини та двох дорослих. Фахівці вважають, що вони на момент смерті мали від 50 до 60 років.

Поруч із похованнями було знайдено порцелянові миски, глеки, лампа та глазуровані горщики.

Тут же було виявлено сертифікат про купівлю землі, нанесений на цеглу, з каліграфічним написом, що перекладається як "Село Ван" з іменами "Гунцао та Мінчан". Вчені датували сертифікат періодом з 1190 до 1196 року нашої ери, коли в Китаї правив імператор Чжанцзун Цзінь.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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