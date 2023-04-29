Стародавню статую Будди вперше знайшли у Єгипті

Американсько-польська археологічна експедиція у Єгипті зробила дивовижне відкриття – під час розкопок одного з найбільших морських портів римської епохи вперше знайшли статую Будди. Ця знахідка датується І-ІІ століттями нашої ери.

Як повідомляє Музей художньої культури та історії Стародавнього Єгипту, цю статую знайшли у місті Береніка, яке розташовувалося на узбережжі Червоного моря і було великим торговим центром за часів античності.

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Скульптура заввишки 71 см вироблена з анатолійського мармуру і зображує Будду в одежі, який стоїть і притримує одяг лівою рукою. За головою Будди зображена мандорла – символ його сяючого розуму, доповнений сонячним промінням. Біля ніг Будди розпускається квітка лотоса.

У музеї зазначили, що у міському храмі Береники, під час розкопок якого і було знайдено статую, також знайшли напис на санскриті, датований III ст. н.е., поряд з більш давніми написами грецькою та латиною.

Знахідка має "важливі вказівки на наявність торгових зв'язків між Єгиптом та Індією в римську епоху", – заявив голова Вищої ради Єгипту з давніх-давен Мостафа аль-Вазірі. Він також зазначив, що перші торгові контакти Єгипту та Індії не засвідчені раніше IV ст. до н.е.

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