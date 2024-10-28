Дрони атакували 2 спортзаводи у Воронезькій області рф: виникли масштабні пожежі, пошкоджено лінії електропередач (відео)

Два підприємства у Воронезькій області Росії стали ціллю атаки безпілотників у ніч на 28 жовтня. Йдеться про спиртові заводи в Аннинському та Новохоперському районах.

Про це написав місцевий губернатор Олександр Гусєв у своєму телеграмі.

Очільник регіону Олександр Гусєв повідомив про постраждалих на підприємстві в Аннинському районі – двоє працівників отримали поранення. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вдалося загасити. Пошкоджено декілька споруд та техніку.

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На об'єкті в Новохоперському районі зафіксовано менші руйнування – пошкоджено дах господарської будівлі та одну ємність. Займання не сталося.

Тим часом російське міністерство оборони повідомило про знищення 21 українського дрона системами протиповітряної оборони: 13 – над Бєлгородською областю, 6 – над Брянською, та по одному – над Воронезькою і Курською областями.

Днями на Запорізькому напрямку Повітряні сили з JDAM знищили пункт зв’язку російської окупаційної армії.

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