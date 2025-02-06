Дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають 'шахеди' по Україні: зайнялась масштабна пожежа (відео)

У ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю, звідки російські війська здійснюють запуски дронів-камікадзе "Шахед" для ударів по українських містах.

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Про це повідомили начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, в районі аеродрому, куди влучили безпілотники, знаходиться один із складів, де зберігаються "Шахеди".

Нагадаємо, дрони атакували авіазавод у Казані.

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