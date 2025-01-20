Дрони атакували авіазавод у Казані (відео)

У Калузькій області Росії заявили про атаку безпілотників на Казань, що призвела до тимчасового припинення роботи аеропорту та пожежі на одному з підприємств. Під час атаки, ймовірно, використовували безпілотники літакового типу "Лютий". Один із дронів очевидці начебто бачили в Авіабудівному районі Казані.

Жителі Ново-Савиновського та Авіабудівного районів чули вибухи, а Росавіація тимчасово закрила аеропорт Казані для прийому та відправлення літаків. Про інцидент повідомляють російські медіа, Telegram-канали та губернатор Калузької області Владислав Шапша.

Роботу аеропортів Нижньокамська (Татарстан) та Іжевська (Удмуртія) також було призупинено.

Читайте також: Росія 29 вересня масовано обстріляла Запоріжжя КАБами: є руйнування та поранені (фото)

За словами губернатора Владислава Шапши, системи ППО знищили два дрони ввечері, а ще чотири — вночі. Уламки одного з безпілотників впали на підприємство на околиці Калуги, спричинивши невелику пожежу, яку швидко ліквідували. Постраждалих та серйозних руйнувань немає.

Telegram-канал Astra повідомив, що безпілотники атакували Казанський авіаційний завод імені Горбунова — філію ПАТ "Туполєв". Один із дронів влучив у порожній резервуар на території підприємства.

Казанський авіазавод виробляє стратегічні бомбардувальники Ту-160 та цивільні літаки Ту-204 і є одним із ключових підприємств авіапромисловості Росії.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!