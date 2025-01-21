Дрони атакували авіазавод у російському Смоленську (відео)

У ніч на вівторок, 21 січня, дрони уразили Смоленський авіаційний завод у Росії. Цю інформацію підтвердив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, цей завод займається виготовленням та модернізацією військових літаків, зокрема штурмовиків Су-25. Окрім того, підприємство виконує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дає змогу РФ підтримувати боєздатність старих моделей літаків.

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"Цей завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або приймаючи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем", – зазначається у повідомленні.

Очільник Центру протидії дезінформації підкреслив, що кожна атака на подібне підприємство підриває здатність Росії утримувати свою авіацію в боєздатному стані.

Крім того, за окремими даними, на цьому заводі виробляють авіаційні крилаті ракети Х-59, які росіяни майже щодня використовують для ударів по Україні.

Нагадаємо, 20 січня дрони атакували авіазавод у Казані.

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