Дрони атакували Брянську та Володимирську області РФ: є влучання у приладобудівний завод, низка аеропортів призупинили роботу(фото, відео)

У Росії повідомили про нову атаку безпілотників, під час якої були уражені об'єкти у двох регіонах — Брянській та Владимирській областях. За попередніми даними, однією з цілей став Муромський приладобудівний завод у Владимирській області — ключове підприємство оборонного комплексу РФ.

У місцевих Telegram-каналах з’явилися відео, на яких видно дрони, вибухи та стовпи диму, що піднімаються над місцями ударів. У Муромі, як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, очевидці фіксували проліт декількох БпЛА, звуки вибухів та гудіння дронів, що свідчить про масовану атаку. Зокрема, зазначається:

"Муромський приладобудівний завод зазнав атаки. Наслідки поки що уточнюються, чекаємо на офіційну інформацію".

Це підприємство займається виробництвом елементів для військової авіації РФ, флоту та засобів запалювання боєприпасів. Через свою участь у російській воєнній агресії проти України завод включено до санкційних списків як ЄС, так і України.

Осінт-дослідники провели геолокацію відео і підтвердили, що вибухи сталися саме на території заводу. Координати місця удару — 55.52788334348107, 41.96818120470282.

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Військово-аналітичний канал world.militares повідомляє, що атака, ймовірно, була здійснена українськими силами. За словами губернатора Владимирської області Олександра Авдєєва, внаслідок атаки постраждалих немає, але були пошкоджені кілька будівель у промисловій зоні. Також виникла невелика пожежа на відкритій території, яку вдалося оперативно ліквідувати.

Це вже не перша атака на цей завод — попередній удар дронами, за інформацією ЗМІ, був завданий 30 квітня. Тоді атаку нібито здійснили безпілотники Служби безпеки України.

Таким чином, удари дронів знову стали приводом для скарг з боку російської влади — щоправда, як і раніше, з мінімальним визнанням масштабу збитків.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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