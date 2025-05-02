Дрони атакували Крим: поблизу військових аеродромів лунали вибухи (фото)

Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 121 українського безпілотника вночі 2 травня. Атаки були спрямовані на окупований Крим та кілька регіонів Росії, а в низці кримських населених пунктів протягом ночі лунали численні вибухи.

Згідно з повідомленням російського відомства, 89 дронів було збито безпосередньо над Кримським півостровом та ще 23 — над акваторією Чорного моря. Також росіяни заявили про знищення 4 безпілотників над Краснодарським краєм, 2 — над Орловською областю, і по одному над Брянською, Бєлгородською областями та над Азовським морем. Про це повідомили Міноборони РФ, Telegram-канал "Кримський вітер", так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

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Тим часом Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв про вибухи в Севастополі, Джанкої та поблизу військових аеродромів у Саках, Новофедорівці та Качі. Канал опублікував відеоматеріали зі звуками вибухів та фотографії пожежі в селі Углове неподалік аеродрому Качі, зазначивши, що "щось горить після роботи росПВО".

Окупаційна влада Севастополя в особі Михайла Развожаєва підтвердила факт атаки. Спочатку, після 2 години ночі, він повідомив про нібито знищення 7 безпілотників над морем. Згодом, близько 3 години, Развожаєв заявив про "масовану комбіновану атаку на Севастополь" у районах мису Херсонес, Севастопольської бухти, Качі та Балаклави, запевняючи, що жодні об'єкти не постраждали.

Близько 4 години ранку російські інформаційні ресурси повідомили про тимчасове закриття руху Кримським мостом, який було відновлено лише через 2,5 години.

Нагадаємо, дрони атакували на приладобудівний завод у російському Муромі.

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