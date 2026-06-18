Дрони атакували Москву: горять НПЗ та найбільший ТЦ міста (фото, відео)

Українські безпілотники подолали багаторівневу систему протиповітряної оборони навколо Москви та завдали удару по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотня. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали та мер Москви Сергій Собянін. За інформацією російських джерел, уранці 18 червня жителі Москви та Підмосков’я спостерігали проліт великої кількості безпілотників. Попри заяви влади РФ про нібито знищення 43 дронів силами ППО, частині апаратів вдалося досягти визначених цілей.

У мережі з’явилися відео, на яких видно кілька осередків займання на території Московського НПЗ. Над підприємством піднялися густі хмари чорного диму, які було помітно з різних районів російської столиці.

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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони продовжували відбивати масовану атаку безпілотників. За його словами, кілька дронів все ж досягли території нафтопереробного заводу, після чого на об’єкті розпочали роботи з ліквідації наслідків удару.

Московський НПЗ у Капотні є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії. Підприємство розташоване приблизно за 15 кілометрів від Кремля та забезпечує значну частину потреб Московського регіону в нафтопродуктах. Завод виробляє близько 40% бензину та майже половину дизельного пального, що споживається в регіоні, а також випускає авіаційне паливо, яке використовується, зокрема, для військових потреб.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

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