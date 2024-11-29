Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області рф: зайнялась пожежа (відео)

У Ростовській області Росії повідомляють про нібито масовану атаку безпілотників. За даними місцевих Telegram-каналів, у передмісті Каменськ-Шахтинського спалахнула пожежа на нафтобазі.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, російські соцмережі.

За словами Слюсаря, область атакували приблизно 30 дронів. Він стверджує, що всі безпілотники були знищені або придушені засобами ППО на північному заході регіону.

Водночас російські пабліки повідомляють про масштабну пожежу на нафтобазі "Атлас", розташованій поблизу Каменськ-Шахтинського. Цей об’єкт уже зазнавав ударів українських дронів улітку 2023 року.

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Згодом губернатор підтвердив інформацію про "велику пожежу на промисловому об’єкті в Каменському районі".

Нафтобаза "Атлас" належить до ФДКУ "Комбінат "Атлас" Федерального агентства з державних резервів РФ у Південному федеральному окрузі. Вона постачає паливо для Збройних сил Росії.

У серпні 2020 року на базі комбінату відбулися навчання "Кавказ-2020", де російські військові відпрацьовували різні способи доставки нафтопродуктів – автомобільним, залізничним і трубопровідним транспортом.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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