Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ: зайнялась масштабна пожежа (відео)

Російські Telegram-канали повідомляють про атаку безпілотників на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв пізніше заявив про "масовану атаку" безпілотників на область, однак у його коментарі Ільський НПЗ не згадувався.

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За даними місцевих соцмереж, у ніч проти 17 лютого в регіоні пролунала серія потужних вибухів. Зазначається, що уламки ймовірно збитого дрона впали поблизу НПЗ, спричинивши загоряння.

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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