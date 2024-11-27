Дрони атакували НПЗ у російському Башкиртостані (відео)

У російському місті Салават, що в республіці Башкортостан, оголосили повітряну тривогу через невідомий об'єкт, який потрапив у заборонену зону. Спочатку об'єкт сприйняли за український безпілотник, однак згодом виявилося, що це був звичайний літак АН-2, відомий як "Кукурудзник".

Про інцидент повідомило видання Astra 26 листопада.

За інформацією, сирени тривоги увімкнули після того, як літак залетів у зону поблизу місцевого нафтопереробного заводу "Газпрому". Через темряву ідентифікувати об'єкт одразу не вдалося. Охорона НПЗ відкрила вогонь по літаку, прийнявши його за дрон.

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Що сталося з літаком далі, наразі невідомо. У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент польоту АН-2.

Водночас інше російське видання Baza спершу повідомляло про атаку безпілотників на Салават і роботу ППО. Проте пізніше місцева влада заявила, що загрози атаки дронів не було.

"Ймовірно, місцеві жителі прийняли за дрон літак, що пролітав повз", — зазначили в Держкомітеті з надзвичайних ситуацій Башкортостану.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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