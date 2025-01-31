Дрони атакували НПЗ у російському Волгограді: зайнялась масштабна пожежа (фото)

Вночі у Волгограді пролунали вибухи, які, ймовірно, пов'язані з атакою безпілотників на нафтопереробний завод (НПЗ) і нафтобазу. Російська влада заявила, що уламки дрона спричинили пожежу на підприємстві. Центр протидії дезінформації при РНБО України пізніше підтвердив ураження НПЗ.

За даними російської служби BBC, у ніч на 29 січня близько 4:00 за місцевим часом дрони атакували район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази. Офіційних коментарів щодо масштабів руйнувань на той момент не було.

Місцеві жителі повідомляли у соцмережах про сильні вибухи у південній частині Волгограда. Одна з мешканок написала, що її квартира здригнулася від ударної хвилі. За даними BBC, вибух стався у Червоноармійському районі, де розташований НПЗ компанії "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

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Також у соцмережах поширювали відео з моментом прольоту безпілотника та вибуху.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив, що уламки дрона спричинили пожежу на НПЗ.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що уражено Волгоградський НПЗ — шостий за розміром у Росії. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та авіаційне пальне.

Нагадаємо, дрони атакували авіазавод у Казані.

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