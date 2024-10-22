Дрони атакували підприємства у Тульській, Тамбовській та Воронезькій області рф: на місцях виникли пожежі (відео)

Серія атак безпілотників спричинила вибухи та пожежі на кількох об'єктах у різних регіонах Росії. У Тульській області постраждав Єфремовський завод синтетичного каучуку та місцева ТЕЦ.

За словами губернатора Дмитра Міляєва, вибухи пошкодили два спиртзаводи – в Єфремові та селищі Лужківське Суворовського району. Паралельно атаки зафіксували в Брянській області, де безпілотник атакував ТЕЦ у Суземському районі.

У Тамбовській області близько 5:20 ранку безпілотник влучив у підприємство "Біохім" у місті Рассказово. Губернатор Максим Єгоров повідомив, що пожежу загасили протягом години.

У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, дрон впав на промисловий об'єкт, спричинивши загоряння. Очільник регіону попередив про збереження загрози атак БПЛА.

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Через загрозу повітряних атак тимчасово припинив роботу аеропорт у Нижньому Новгороді. За інформацією ТАСС, там запровадили план "Килим" з перенаправленням рейсів на альтернативні аеропорти.

Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 18 українських дронів: 11 – над Брянською областю, 3 – над Бєлгородською, 2 – над Курською і по одному над Тульською та Орловською областями.

За офіційними даними російської влади, в результаті атак ніхто не постраждав. На всіх об'єктах працюють аварійні служби.

Днями на Запорізькому напрямку Повітряні сили з JDAM знищили пункт зв’язку російської окупаційної армії.

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