Дріжджі та кропива: чим підгодувати полуницю, аби плодила більше та довше

Кожен садівник-городник мріє про значні врожаї полуниці. Вона начебто й не вибаглива рослина, але щоб полуниця плодила більше та довше, потрібно правильно про неї піклуватися.

Догляд за полуницею на городі включає кілька важливих аспектів. Полуниця потребує регулярного поливу, особливо під час сухого періоду. Забезпечте регулярне та рівномірне зволоження ґрунту, уникаючи пересушування або перезволоження.

Ця рослина вимагає й підживлення. Використовуйте добрива, що містять азот, фосфор та калій. Його треба проводити через кожні 4-6 тижнів.

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Ґрунт під полуницею треба вкрити шаром мульчі, наприклад, соломи, сіна або деревної кори. Це допоможе зберегти вологу, запобігти зростанню бур'яну та зберегти плоди від безпосереднього контакту з ґрунтом. Досвідчені городники радять підживлювати кущі полуниці кропивою. Її або підкопують під кущі полуниці, або готують спеціальний розчин. У 10 літрах теплої води розчиняють 200 грамів сухарів та додають відро подрібненої кропиви. Настоювати таке підживлення треба тиждень, а потім підливати під кущі.

Подрібнену кропиву також підкопують навколо кущів полуниці. Вона містить речовини, які можуть допомогти утримувати бур'яни на відстані, знижуючи конкуренцію за воду та поживні речовини. Крім того, кропива може відігравати роль природного відштовхувача для деяких шкідливих комах, зменшуючи ймовірність їх появи.

А ще полуниця любить дріжджі. Розчин дріжджів може бути використаний як природне добриво, яке містить багато корисних мікроелементів. Цей розчин може сприяти росту та розвитку полуниці, особливо якщо ґрунт має недостатню кількість необхідних поживних речовин. Розчин дріжджів може бути застосований шляхом поливу рослин або підживлення ґрунту. Для цього 100 грамів живих дріжджів розводять у відрі води, настоюють дві доби, а потім поливають розчином кущі полуниці.

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