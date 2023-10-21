Два способи, щоб почистити штори, не знімаючи їх з вікна

Як почистити штори на карнизі - як чистити штори

Коли ви прибираєте в будинку, витираючи пил з меблів, ви нехтуєте однією важливою деталлю – шторами. Якщо цього не робити, вони стають тьмяними, накопичуючи бруд.

Крім неприємного естетичного вигляду, засмічення пилом ваших штор може призвести до проблем зі здоров'ям. Видання Sante Plus поділилось способами, як їх чистити, не знімаючи з карнизу.

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Пароочисник

Прати штори важко та займає багато часу. На щастя, ви можете їх очистити, не знімаючи з вікна. Вашим рятівником стане пароочисник, який дозволяє швидко видалити бруд у волокнах тканини та розчинити молекули пилу.

Будьте обережні, оскільки цей прилад не підходить для чищення штор з оксамиту або делікатних тканин.

Пилосос

Якщо ви не хочете купувати пароочисник, у вас вдома вже є ідеальна альтернатива – пилосос. Просто встановіть мінімальну потужність, щоб шторка не затягувалась у трубу, позбавляючись непотрібно пилу. Перед використанням не соромтеся крапнути кілька крапель ефірної олії у фільтр приладу, тоді вони ще й приємно пахнутимуть.

Безумовно, ці способи допоможуть вам видалити неабияку кількість пилу, але щоб вони були бездоганними та повернули собі колишній блиск, їх необхідно прати. Щільні штори не рекомендується прати вручну, тому що потім складно видалити зайву воду.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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