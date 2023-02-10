Дві російські ракети 'Калібр' увійшли в повітряний простір НАТО

Під час масованої атаки росіян на українські населені пункти 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" порушили повітряний простір Румунії та Молдови. Таким чином, вони увійшли в повітряний простір НАТО.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбуці, ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря. "Дві крилаті ракети "Калібр" увійшли в повітряний простір країни НАТО", – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив у своєму Телеграм-каналі, що російські ракети під час масованого обстрілу України перетнули кордони Молдови та Румунії.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети була запущені з акваторії Чорного моря", – написав Залужний.

Тим часом у Міноборони Молдови підтверджують, що у повітряний простір країни увійшла російська ракета. ПРо це передає deschide.md

О 10:18 зафіксували ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова, над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косеуць, прямуючи в бік України.

"Зазначаємо, що Міністерство оборони у співпраці з відповідальними структурами в країні уважно стежить за ситуацією в регіоні та рішуче засуджує порушення повітряного простору Республіки Молдова", – йдеться в повідомленні відомства.

У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що очільник дипломатичного відомства Ніку Попеску розпорядився терміново викликати посла росії в Молдові Олега Васнецова, щоб вказати йому на неприпустимість порушення повітряного простору країни.

Румунське видання "Радіо Свобода" повідомляє, що міністерство оборони Румунії заявило їм, що "інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується".

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