Двері та очі не відкривають: мовознавець вказав на поширену помилку

Дієслово "закривати" в українській мові означає загороджувати, затуляти, робити невидимим або недоступним для чогось. Також воно означає накладати, навішувати що-небудь поверх чогось.

Синонімічний ряд цього слова доволі великий. Це такі відповідники, як:

Забивати

Загороджувати

Заплющувати

Заслоняти

Заставляти

Застеляти

Застилати

Застити

Застувати

Затикати

Затіняти

Затулювати

Затуляти

Затягати

Зачиняти

Накривати

Плющити

Покривати

Причиняти

Склепляти

Стулювати

Стуляти

Укривати

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Дієслово закривати. Джерело: ukr-mova.in.ua Дієслово закривати. Джерело: ukr-mova.in.ua

Відомий філолог Олександр Авраменко пояснив, у яких випадках дієслово "відкривати" не доречне. У своїх дослідженнях мовознавець проаналізував використання таких дієслів, як "відкривати", "закривати", "розплющувати", "відчиняти", "зачиняти" та інші. Він наголосив на важливості точного підбору слів для кожної ситуації, адже неправильне вживання може спотворити зміст висловлювання.

Ось деякі важливі моменти, на які звернув увагу мовознавець:

Очі: ми не "відкриваємо" очі, а саме "розплющуємо" їх. Дієслово "закривати" в цьому контексті також має нюанси: ми можемо закрити очі руками або використовувати цю фразу у переносному значенні, коли ігноруємо якусь проблему.

Книжки: книжку ми "розгортаємо" або "згортаємо", а сторінки – "гортаємо". Слово "розкривати" в цьому контексті недоречне.

Двері та вікна: для дверей та вікон правильніше використовувати дієслова "відчиняти" та "зачиняти", а не "відкривати" та "закривати".

Пляшки: вибір дієслова залежить від типу пляшки. Наприклад, пляшку з корком ми "розкорковуємо", а звичайну – "відкриваємо".

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