Дверь и глаза не открывают: языковед указал на распространенную ошибку
Глагол "закрывать" в украинском языке означает загораживать, заслонять, делать невидимым или недоступным для чего-либо. Также оно означает накладывать, навешивать что-нибудь поверх чего-нибудь.
Синонимический ряд этого слова достаточно велик. Это такие соответствия, как:
- Забивати
- Загороджувати
- Заплющувати
- Заслоняти
- Заставляти
- Застеляти
- Застилати
- Застити
- Застувати
- Затикати
- Затіняти
- Затулювати
- Затуляти
- Затягати
- Зачиняти
- Накривати
- Плющити
- Покривати
- Причиняти
- Склепляти
- Стулювати
- Стуляти
- Укривати
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Известный филолог Александр Авраменко объяснил, в каких случаях глагол "відкривати" не уместен. В своих исследованиях языковед проанализировал использование таких глаголов, как "відкривати", "закривати", "розплющувати", "відчиняти", "зачиняти" и другие. Он отметил важность точного подбора слов для каждой ситуации, ведь неправильное употребление может исказить содержание высказывания.
Вот некоторые важные моменты, на которые обратил внимание языковед:
Глаза: мы не "открываем" глаза, а именно "розплющуємо" их. Глагол "закрывать" в этом контексте также имеет нюансы: мы можем закрыть глаза руками или использовать эту фразу в переносном смысле, когда игнорируем какую-либо проблему.
Книги: книгу мы "розгортаємо" или "згортаємо", а страницы - "гортаємо". Слово "раскрывать" в этом контексте неуместно.
Двери и окна: для дверей и окон правильнее использовать глаголы "відчиняти" и "зачиняти", а не "открывать" и "закрывать".
Бутылки: выбор глагола зависит от типа бутылки. Например, бутылку с пробкой мы "розкорковуємо", а обычную - "открываем".
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