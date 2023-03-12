Двоє самців миші народили семеро мишенят: дослідження японських вчених

Група дослідників з Японії створила мишей, чиїми батьками є два самці. Вони досягли цього, перетворивши клітини одного самця на яйцеклітини та запліднили їх сперматозоїдами іншого самця. Цікавий підхід був описаний у виданні The Guardian.

"Це перший випадок створення надійних ооцитів ссавців із чоловічих клітин", – сказав всесвітньо відомий піонер у галузі лабораторно вирощених яйцеклітин і сперми Кацухіко Хаясі, який керував роботою в Університеті Кюсю в Японії.

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Дослідники взяли клітини шкіри від самців мишей, що містили чоловічі хромосоми X та Y. З цих клітин вони отримали стовбурові клітини та замінили Y-хромосому на X-хромосому, щоб отримати жіночі клітини. Потім ці клітини були поміщені в яєчники, де вони утворили придатні до запліднення яйцеклітини.

Ці яйцеклітини були запліднені сперматозоїдами від інших самців, що призвело до народження кількох мишенят. Хоча було отримано близько 600 ембріонів, тільки сім з них народилися.

Хоча ефективність цього підходу досить низька, приблизно 1%, результати показують, що отримання потомства від двох самців можливе. Можливо, цей метод може бути застосований і в людській репродукції, дозволяючи одностатевим парам з двох чоловіків мати власних біологічних дітей. Але спочатку цей підхід може бути корисним для розробки лікування безпліддя у жінок, які мають одну X-хромосому замість двох.

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