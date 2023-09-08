Двоголова змія вилупилася у зоомагазині в Британії (відео)

У зоомагазині Exeter Exotics у Великій Британії з яйця вилупилася свиняча носата змія з двома головами. Рептилія почувається добре.

Як повідомляє інформаційне агентство UPI, одна з голів змії полюбляє сардини, інша не перебирає в їді, але оскільки в неї вужче горло, то вона може ковтати лише дрібні шматочки їжі.

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"Коли права голова їсть, ліва робить жувальні рухи. Це виглядає дивно", – розповіли у магазині.

Довідково: Свиноноса носата змія (лат. Heterodon nasicus) – неотруйна змія, що належить до родини полозів (Colubridae). Вона поширена в Північній Америці, від південної Канади до Мексики.

Свиноноса носата змія має довжину від 60 до 120 см. У неї коричневе або чорне забарвлення з білими або жовтими плямами. Голова у неї широка, з характерним виростом на носі, який нагадує ніс свині.

Це нічний хижак. Вона харчується гризунами, жабами, ящірками й іншими дрібними тваринами.

Нагадаємо, ми вже писали, як поводити себе при зустрічі зі змією.

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