Джошуа може битися з Уайлдером замість Ф'юрі

Бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, який міг стати головною подією 2025 року, більше не відбудеться. "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри після двох поразок від Олександра Усика, залишивши Джошуа в пошуках нового суперника. Це рішення стало несподіванкою для фанатів боксу, адже багато хто сподівався побачити їхнє протистояння на рингу. Водночас експерти почали активно обговорювати, хто може стати наступним опонентом британця.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, повідомив, що серед можливих кандидатів на майбутній бій розглядається американський боксер Деонтей Вайлдер. Вайлдер, відомий своїми потужними ударами і яскравими боями, може стати найбільш інтригуючим суперником для Джошуа. Їхній потенційний поєдинок вже викликає великий інтерес у спортивній спільноті. Зустріч із таким небезпечним суперником стане серйозним випробуванням для Ентоні, який прагне відновити свою позицію серед еліти світового боксу. Подібний поєдинок також має всі шанси стати одним із головних боксерських шоу року.

Крім Вайлдера, серед можливих опонентів Джошуа називаються Мартін Баколе, Ділліан Вайт і переможці боїв Чжана Чжілея проти Агіта Кабаєла та Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера. Проте саме зустріч із Вайлдером вважається найімовірнішою та найпривабливішою для фанатів. У кожного з цих суперників є власні сильні сторони, які можуть створити Джошуа серйозні труднощі. Зокрема, Баколе відомий своєю витривалістю, а Дюбуа — потужними ударами. Вибір суперника залежатиме не лише від спортивної форми, але й від фінансової привабливості бою для обох боксерів.

Нещодавно Ентоні Джошуа з'явився на церемонії вручення нагород від видання The Ring, де зустрівся зі своїм колишнім суперником Олександром Усиком. Джошуа публічно відзначив майстерність Усика та його внесок у розвиток боксу, демонструючи повагу до українського чемпіона. Це була не просто зустріч, а нагода показати взаємну повагу між двома видатними боксерами сучасності. Такі моменти є важливими для популяризації спорту та залучення нових фанатів.

Наразі дата наступного бою Джошуа ще не визначена, але експерти впевнені, що це буде подія світового масштабу. Особливо, якщо суперником стане Деонтей Вайлдер, чий стиль і досягнення гарантують видовищний бій. Боксери такого рівня завжди викликають інтерес, адже їхні поєдинки — це поєднання техніки, сили та непередбачуваності. Фанати вже з нетерпінням очікують офіційних оголошень, які визначать подальшу долю Ентоні Джошуа в світі боксу.

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