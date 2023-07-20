'єБронювання' військовозобов’язаних: коли з’явиться послуга, та як вона працюватиме

В Україні запрацює механізм електронного бронювання військовозобов'язаних. Такий електронний документ можна буде роздрукувати.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки, передає Укрінформ. Нині механізм "єБронювання" напрацьовують Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації.

"Крок, який ми зараз робимо, з урахуванням такого великого обсягу роботи, – це будуємо разом з Мінцифри умовно "єБронювання". Попередньо, те що ми проговорюємо з Мінцифри, це буде послуга, де підприємство буде створювати свій кабінет, заходити, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання", – сказав Ігор Фоменко.

За його словами, такий електронний документ міститиме і QR-код, тому його можна буде роздруковувати. Фоменко вважає, що на розробку "єБронювання" знадобиться близько трьох місяців, оскільки "це повністю буде руйнувати діючий алгоритм бронювання". Також у зв'язку з появою "єБронювання" з урахуванням діджиталізації перепишуть 76-ту постанову Кабміну щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Ігор Фоменко додав, що нині понад 500 тисяч військовозобов'язаних вже заброньовано, а понад чотири тисячі підприємств визначено критично важливими.

Нагадаємо, з 1 липня введено нові критерії для надання броні працівникам на підприємствах, що відіграють важливу роль в економіці. Зокрема, уряд розширив критерії для бронювання від призову до Збройних Сил України.

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