Едді Хірн: Джею Опетаї залишилося два кроки до історичного чемпіонства

Відомий британський промоутер Едді Хірн поділився новими деталями щодо кар’єри Джея Опетаї, який впевнено рухається до статусу абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі. За його словами, боксер стоїть перед можливістю змінити історію дивізіону найближчим часом.

За інформацією Хірна, зараз ведуться переговори про бій Опетаї з Хільберто Раміресом, що може відбутися вже в жовтні. Однак перед цим команда австралійця розглядає можливість ще одного поєдинку, який допоможе зміцнити його позиції у світовому рейтингу. Такий розвиток подій може суттєво перетасувати розклади в крузервейті та вплинути на подальший розподіл чемпіонських титулів.

Ця новина викликала значний інтерес серед прихильників боксу, адже Опетая є одним із найбільш технічних і швидких бійців своєї категорії. Його стиль базується на грамотному захисті та точних контратаках, що робить його надзвичайно небезпечним суперником. Крім того, майбутнє чемпіонство відкриє перед ним двері до переходу у надважку вагу, де на нього чекатимуть ще більш знакові протистояння.Серед можливих суперників для Опетаї розглядається і Баду Джек, який наразі володіє поясом WBC. Якщо цей бій відбудеться і завершиться перемогою австралійця, він стане на крок ближче до об’єднання всіх титулів у своїй вазі. Як зазначає Хірн, два вдалих поєдинки можуть зробити його абсолютним чемпіоном світу.

Досягнення такого статусу не лише зміцнить позиції Опетаї в світовому боксі, а й стане значущою подією для всієї першої важкої ваги. Молоді бійці, які прагнуть підкорити цей дивізіон, отримають нового кумира, а сам вид спорту отримає додатковий імпульс для розвитку.

Після можливого підкорення крузервейту Опетая планує вихід у надважку вагу. Це рішення може зробити його частиною елітного пулу бійців, які претендують на місце серед найкращих у всіх вагових категоріях. Саме тому найближчі поєдинки мають стратегічне значення не тільки для самого боксера, а й для світового боксерського ринку.Раніше Хірн заявляв, що Опетая є одним із можливих суперників для Олександра Усика, що додає ще більше інтриги в його кар’єрний шлях. Такий розвиток подій може призвести до великих боїв, які залишаться в історії боксу.

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