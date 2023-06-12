'Едельвейси' та 'князівці' ефектно підірвали ворожий зенітно-артилерійський комплекс С-60 (відео)

Українські бійці на одному з напрямків фронту знешкодили зенітно-артилерійський комплекс С-60, який російські бойовики встановили на вантажівку "УРАЛ". Чи було ліквідовано його екіпаж, встановлюється.

Відео опублікували на сторінці у Фейсбуці 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

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На кадрах, знятих з дрона, можна помітити, як аеророзвідка зафіксувала ворожу техніку, яка обстрілювала позиції наших захисників, росіяни час від часу переміщували артилерійський комплекс, ховаючи його поміж посадок.

Артилерія ЗСУ, отримавши координати знаходження С-60, вдарила точно в ціль та підірвала зенітно-артилерійський комплекс разом з "Уралом", який його переміщав з позиції на позицію.

Повідомляється, що ворожу техніку було знищено завдяки спільній роботі артилеристів Великокнязівської бригади та бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Нагадаємо, днями українські бійці за добу на таврійському напрямку виконали 1520 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже п’ять рот. Було знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника.

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