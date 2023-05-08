"Єдність на континенті наближає нас до відзначення першого дня нашого миру": Зеленський у День пам'яті та примирення звернувся до українців. Відео

Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення та встановив 9 травня Днем Європи

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у День пам'яті та примирення, який відзначається 8 травня. У своєму зверненні він підкреслив, що в наш час український народ повертає нашій країні правдиву історію без ідеологічних домішок. Відеозвернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Президент повідомив, що сьогодні він вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ця ініціатива має на меті вшанування пам'яті тих, хто відстояв свободу та переміг у жорстокій боротьбі з нацистським режимом.

"Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета – поневолення або знищення. І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми бʼємося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою. І ми переможемо! Буде день нашої перемоги – День перемоги України. Буде!" – йдеться у дописі.

Водночас президент нагадав, що довгі роки на нашому континенті 9 травня встановлено як День Європи, який символізує досягнення миру та єдності. Зараз, коли наш континент знову об'єднується в боротьбі за мир і стабільність, відзначати перший день нашого миру разом з усією вільною Європою є важливим кроком. Президент висловив думку, що відзначати День Європи разом з іншими європейськими народами є вірним рішенням.

"Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир", – додав він.

Нагадаємо, раніше у Зеленського відреагували на атаку Кремля дронами.

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