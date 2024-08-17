Ледь поміщається у роті: жінка у США має найширший у світі язик (фото, відео)

Жителька Техасу Бріттані Лакайо увійшла в історію, встановивши світовий рекорд за найширший язик. За офіційними даними Книги рекордів Гіннеса, ширина її язика становить вражаючі 7,9 см (3,11 дюйма).

Лакайо вирішила подати заявку на встановлення рекорду після того, як дізналася про колишню рекордсменку Емілі Шленкер, чий язик мав ширину 2,89 дюйма.

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Вимірювання підтвердили, що язик Лакайо має таку ж ширину, як і середня довжина язика дорослої жінки – 3,11 дюйма. Тобто її язик на цілий дюйм ширший за його довжину, якщо вимірювати від надгортанника – хрящового клаптя, розташованого позаду язика.

Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com

Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com

Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com

Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com

Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com Жінка з найширшим язиком. Джерело: guinnessworldrecords.com

"Це акуратно і трохи кумедно", - сказала Лакайо у коментарі Книзі рекордів Гіннеса.

Чоловіча версія рекорду належить американцю Браяну Томпсону, чий язик має ширину 8,86 см (3,49 дюйма).

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