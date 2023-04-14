Ефектне доповнення образу: які моделі сережок найпопулярніші в 2023 році

Дехто вважає, що сережки – не сильно важливий елемент образу. Проте цей аксесуар може підкреслити його, або ж повністю нівелювати та зруйнувати загальну картинку.

Важливо правильно обрати сережки, які б стали ефектним доповненням аутфіту. UAportal розповідає, на які моделі звернути увагу в 2023 році.

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Масивні та помітні сережки

Цього сезону особливо актуальними стали помітні та масивні сережки. Вони точно притягнуть до себе погляди. Зокрема це великі за розміром кільця, сережки-люстри, довгі сережки до плечей, об'ємні геометричні, з незвичним дизайном.

Які сережки обрати в 2023 році - 5 трендів весни

Сережки з каменями

Стилісти радять обирати сережки із масивними вставками та дрібним розписом. Каміння стане акцентом в образі та точно приверне увагу. Нині популярні не тільки діаманти, але й рубіни, смарагди та інше кольорове коштовне каміння.

Які сережки обрати в 2023 році - 5 трендів весни

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Морські елементи

В цьому році актуальними стали моделі з естетикою моря, зокрема це сережки з перлами. Проте не варто зупинятися тільки на цьому варіанті, оскільки в тренді заріз чи не всі їхні варіації: від пусетів до довгих підвісок, прикрашених перлами.

Також популярні сережки з морськими елементами – мушлі, водорості, хвилі тощо.

Кафи

Кафи – доволі новий тренд, який поєднує ніжність, витонченість та креативність. Дизайн обирайте під ваш настрій та образ, тому точно від вас не зможуть відвести увагу.

Які сережки обрати в 2023 році - 5 трендів весни

Квіти

Досі на піку популярності залишаються квіткові мотиви та візерунки. Може сміливо обирати як пишні великі квіти, так і непомітні пусети. Моделі з квітковими мотивами стануть чудовим доповненням образу.

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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