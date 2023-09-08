Екіпаж Shark на Запоріжжі допоміг знищити 5 бойових машин окупантів зі складу ЗРК 'Бук' (вибухове відео)

На Запорізькому напрямку комплекс Shark скоригував удар керованими реактивними боєприпасами GMLRS по російських зенітно-ракетних комплексах "Бук". Було знищено 5 ЗРК.

Відповідне відео опублікував фонд "Повернись живим". Зазначається, що системи HIMARS за допомогою українських комплексів аеророзвідки "ШАРК" ліквідували та пошкодили п'ять бойових машин зі складу зенітно-ракетних комплексів "Бук" окупантів.

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На відео можна побачити, як реактивний снаряд GMLRS потрапляє в "Бук" і він розлітається на шматки. Ракети ЗРК детонують та теж підриваються.

"Екіпаж лише одного "ШАРКа" на Запоріжжі виявив та допоміг знищити або пошкодити 5 бойових машин зі складу зенітних ракетних комплексів "Бук"", – прокоментували ці кадри у фонді.

Довідково: "ШАРК" – це новітня розробка від української компанії "Укрспецсистемс" із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань.

Завдяки високонадійному модулю зв’язку та сучасній камерній системі, безпілотник дозволяє заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку 22-га ОМБр знищила з розрахунку БМ-21 "Град" піхоту противника.

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