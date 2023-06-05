Еколог зекономив на туалетному папері тисячі доларів за 10 років: чим користувався

Американський еколог Робін Грінфілд 10 років тому перестав користуватися туалетним папером та стверджує, що зекономив тисячі доларів. Він замінив туалетний папір листям відомої всім рослини, яку легко виростити вдома в горщиках чи на ділянці біля дому.

Спочатку Робін Грінфілд у 2013 році перестав користуватися папером, купленим в магазині, замінивши їх залишками серветок. Потім помітив листя рослини "Блакитна шпора", які мали "ідеальний розмір і текстуру", тож почав користуватися лише ними.

Після того, як він заощадив значну суму, не купуючи папір, він вирішив й інших спонукати використовувати саме листя рослини, повідомляє видання Wales Online.

Читайте також: Навіщо класти туалетний папір в холодильник: корисний лайфхак

Він сказав: "Споживання туалетного паперу сприяє вирубці лісів і масовому використанню викопного палива в транспорті. Тож ідея вирощувати власне вдома та шукати альтернативи споживацтву ніколи не була такою актуальною".

Робін каже, що блакитну шпору можна просто посадити вдома, щоб мати запас туалетного паперу на все життя. "Середньостатистичний американець витрачає 11 198 доларів на туалетний папір протягом свого життя, тому це також має величезну фінансову вигоду", – додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо тримати використаний чайний пакетик у холодильнику і не тільки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!